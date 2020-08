Golpe militare in Mali: arrestati presidente e primo ministro. Onu, Consiglio di sicurezza straordinario. Condanna di Macron e Ue (Di martedì 18 agosto 2020) In Mali è in corso un colpo di Stato ad opera di una fazione dell’esercito. Dopo le notizie su colpi d’arma da fuoco esplosi nel pomeriggio in una caserma vicina alla capitale Bamako, uno dei capi militari ammutinati ha annunciato che il presidente e il primo ministro sono stati arrestati: “Il presidente Ibrahim Boubacar Keita e il premier Boubou Cisse sono sotto il nostro controllo”, ha detto uno dei leader dei militari, che è voluto rimanere anonimo, precisando che i due sono stati arrestati nella residenza di Keita, a Bamako. Versione confermata anche dal governo che parla di un gruppo di “soldati ribelli”. Immediata la Condanna del presidente francese Emmanuel ... Leggi su ilfattoquotidiano

