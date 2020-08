Golpe militare in Mali, arrestati presidente e premier: dura la condanna di Macron (Di martedì 18 agosto 2020) Golpe in Mali dove un gruppo di militari ha arrestato il presidente Ibrahim Boubacar Keita e il premier Boubou Cisse dopo una giornata convulsa in cui erano circolate notizie di un colpo di Stato in ... Leggi su gazzettadelsud

Piergiulio58 : Tentativo di golpe militare in Mali, 'arrestati il presidente e il premier'. - GazzettaDelSud : #Golpe militare in #Mali, arrestati presidente e premier: dura la condanna di Macron - Notiziedi_it : Tentativo di golpe militare in Mali, “arrestati il presidente e il premier” - oden932 : RT @Agenzia_Italia: Tentativo di golpe militare in Mali, 'arrestati il presidente e il premier' - Agenzia_Italia : Tentativo di golpe militare in Mali, 'arrestati il presidente e il premier' -