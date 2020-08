Golpe in Mali, arrestati il presidente e il premier | Condanna dell'Ue, si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'Onu (Di martedì 18 agosto 2020) Golpe in Mali dove un gruppo di militari ha arrestato il presidente Ibrahim Boubacar Keita e il premier Boubou Cisse dopo una giornata convulsa in cui erano circolate notizie di un colpo di Stato in ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : Golpe in Mali, arrestati il presidente e il premier #ANSA - Agenzia_Italia : Golpe in Mali, i militari arrestano presidente e primo ministro - Open_gol : ?? L’ammutinamento dei militari è cominciato questa mattina nella base di Kati, vicino alla capitale Bamako - frederickeffe : RT @AntonioTalia: Golpe militare in #Mali, arrestati il presidente Ibrahim Boubacar Keïta e il primo ministro Boubou Cissé - LucyMilano92 : RT @DavelloStefano: #Golpe in #Mali dove un gruppo di militari ha arrestato il presidente Keita e il premier Cisse. #Macron sta seguendo l… -