Golf, il figlio di Tiger Woods vince un torneo in Florida a undici anni (Di martedì 18 agosto 2020) Se chi inizia bene è a metà dell’opera, il Golf mondiale potrebbe presto avere un altro Woods a cui pensare. Il figlio di Tiger Woods, l’undicenne Charlie, ha infatti vinto un torneo del circuito US Kids in Florida giocato sulla distanza delle nove buche. Il giovanissimo figlio d’arte, che ha avuto al suo fianco il padre in versione caddie, ha chiuso la gara con il punteggio di 33 (-3 sul par) mantenendo a cinque colpi di distanza il secondo classificato tra gli altri giovani avversari. Lo stesso Tiger tempo fa ha risposto ad alcune domande sul figlio: “Sta iniziando a capire come giocare, avrei voluto muovermi come lui alla sua età. Mi fa le domande giuste.” Charlie ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Golf L'undicenne figlio di Tiger Woods vince un torneo in Florida, con il padre in versione caddie - LaStampa : Golf, il figlio Tiger Woods vince torneo a 11 anni - Marcletiz : Per la serie tale padre, tale figlio. Charlie Woods, figlio di Tiger, vince a 11 anni un torneo di golf in Florida… - giulio_galli : RT @BI_Italia: Buon sangue non mente - BI_Italia : Buon sangue non mente -

Ultime Notizie dalla rete : Golf figlio Tiger Woods, il figlio Charlie vince a 11 anni il suo primo torneo di golf in Florida Corriere della Sera Figlio Tiger Woods vince torneo a 11 anni

(ANSA) - NEW YORK, 18 AGO - Il figlio di Tiger Woods un enfant prodige del golf. Charlie, a soli undici anni, ha vinto un torneo di golf in Florida sotto gli occhi di un papà orgoglioso. In alcune ...

Il figlio di Tiger Woods vince un torneo in Florida a 11 anni

Il figlio di Tiger Woods un enfant prodige del golf, Charlie, a soli undici anni, ha vinto un torneo di golf in Florida sotto gli occhi di un papà orgoglioso. In alcune foto su social media il ...

(ANSA) - NEW YORK, 18 AGO - Il figlio di Tiger Woods un enfant prodige del golf. Charlie, a soli undici anni, ha vinto un torneo di golf in Florida sotto gli occhi di un papà orgoglioso. In alcune ...Il figlio di Tiger Woods un enfant prodige del golf, Charlie, a soli undici anni, ha vinto un torneo di golf in Florida sotto gli occhi di un papà orgoglioso. In alcune foto su social media il ...