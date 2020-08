Goccioline di Coronavirus nell’aria, uno studio le ha isolate e ha dimostrato che sono infettive (Di martedì 18 agosto 2020) Un nuovo studio sulle potenzialità di contagio da Covid-19 causato dalle Goccioline che fluttuano nell’aria sembra parlare chiaro: l’aerosol è infettivo. Oltre a tosse e starnuti, le Goccioline lasciate nell’aria prima di evaporare, mentre parliamo o cantiamo, sembrerebbero contenere il virus attivo e quindi essere fonte ufficiale di contagio. La questione, spesso al centro del dibattito sulle modalità di trasmissione di SARS-Cov-2, sembra aver trovato chiarezza nella ricerca degli scienziati dell’Università della Florida. Prendendo in esame Goccioline di aerosol in una stanza con pazienti ricoverati per Covid-19, i ricercatori sono riusciti a isolare virus vivo. Diagramma schematico della stanza con rappresentazione del letto del paziente e ... Leggi su open.online

