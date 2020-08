Gli ultimi aggiornamenti dal mondo NASCAR (Di martedì 18 agosto 2020) Bentornati al nostro consueto appuntamento con gli aggiornamenti settimanali dal mondo NASCAR. Sono tanti gli episodi rilevanti nel mondo delle stock car americane, che vi condensiamo qui in questo articolo. Buona lettura. aggiornamenti NASCAR: Bell promosso in Gibbs Vi avevamo scritto della mancata conferma di Erik Jones al Joe Gibbs Racing, nei giorni scorsi il team ha annunciato il nome del sostituto. Christopher Bell, attualmente in seno al Levine Family Racing, guiderà la Toyota numero 20 a partire della prossima stagione. Classe 1994, originario dell’Oklahoma, Christopher David Bell è uno dei giovani più talentuosi che si siano affacciati ultimamente nel panorama NASCAR. Campione Truck nel 2017, ha corso nella XFinity Series con ... Leggi su sport.periodicodaily

matteosalvinimi : #Salvini: #Raggi si ricandida? I romani mi dicono: 'Mattè, mandatela a casa!'. Penso che si potrà godere gli ultimi… - matteosalvinimi : #Salvini: Serve un politico o un manager per la Capitale? Serve un sindaco normale. Qualcuno che abbia a cuore la c… - acmilan : Make sure you're up to date with the latest Rossonere news, signings and much more on our App ? ??… - Mr_JohnCarter : RT @ESA_Italia: Vi piace leggere, vi interessa lo spazio? La letteratura offre una grande varietà sul tema, ma ciò che più attrae sono le p… - AlvaroCicogna : @Gianni81979496 @XMERIDIO78 gli indenizzi devono essere in porporzione a quanto dichiarato negli ultimi 5 anni.. chi evade non merita aiuti -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Gli ultimi dimenticati di Roma. «Così bloccano l'accoglienza» Avvenire Ultimo appuntamento a Gradara con "Il Piccolo Magic"

Martedì 18 agosto ultimo appuntamento con "Il Piccolo Magic Gradara ... bambini € 3 a persona. N.B. Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione anti-Covid. Pro ...

Rischia di affogare, lo salva un barcaiolo

Un 23enne si sente male al Lido: provano a intervenire a nuoto dalla spiaggia, ma desistono. Poi l’intervento provvidenziale pavia Ancora una tragedia sfiorata in Ticino. Un 23enne di origini filippin ...

Martedì 18 agosto ultimo appuntamento con "Il Piccolo Magic Gradara ... bambini € 3 a persona. N.B. Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione anti-Covid. Pro ...Un 23enne si sente male al Lido: provano a intervenire a nuoto dalla spiaggia, ma desistono. Poi l’intervento provvidenziale pavia Ancora una tragedia sfiorata in Ticino. Un 23enne di origini filippin ...