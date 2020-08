Giovedì 20 agosto “Italia ante covid” a Castel del Monte (Di martedì 18 agosto 2020) L’evento in uno dei Borghi più belli d’Italia, con oltre due millenni di storia L’AQUILA – Ancora un appuntamento vede protagonista il nuovo libro di Goffredo Palmerini “Italia ante Covid” (One Group Edizioni). Sarà a Castel del Monte (L’Aquila), giovedì 20 agosto alle ore 18 presso il Teatro Giuliani, in un evento patrocinato dalla Municipalità. Alla presentazione del volume interverranno Luciano Mucciante, sindaco di Castel del Monte, Fulgo Graziosi, giornalista e scrittore, Francesca Pompa, presidente One Group Edizioni e l’autore del volume Goffredo Palmerini. Annota tra l’altro nella sua Prefazione al volume Benedetta Rinaldi, giornalistae conduttrice televisiva che per molti ... Leggi su laprimapagina

