Giovani senza lavoro: per la Cassazione è un obbligo impegnarsi a trovarlo (Di martedì 18 agosto 2020) Giovani senza lavoro: per la Cassazione è un obbligo impegnarsi a trovarlo È nota la situazione del lavoro in Italia e la crisi occupazionale che riguarda i Giovani senza lavoro, ma tale situazione non deve diventare una scusa per poltrire e non cercare attivamente un’attività con cui mantenersi economicamente, dopo gli studi. Così potrebbe essere sintetizzata la recente sentenza della Corte di Cassazione (qui il testo del provvedimento), la quale fa il punto sulla diffusa inerzia dei Giovani senza lavoro, che non sempre si ingegnano abbastanza per trovarne uno. Vediamo allora più nel dettaglio ... Leggi su termometropolitico

Tg3web : Arrivano dalla Cina, proprio dalla città di Wuhan dalla quale partì l'epidemia, le immagini preoccupanti di giovani… - HuffPostItalia : A Wuhan il party all'acquapark senza mascherine e distanza. L'Oms: 'Giovani rischiano la vita' - _Carabinieri_ : Fiesole, #12agosto 1944: 3 giovani #Carabinieri, A. La Rocca, F. Sbarretti e V. Marandola, si offrono ai tedeschi p… - kospeti : RT @HuffPostItalia: A Wuhan il party all'acquapark senza mascherine e distanza. L'Oms: 'Giovani rischiano la vita' - TeoCup : “il debito creato con la pandemia è senza precedenti e dovrà essere ripagato principalmente da [...] i giovani. È n… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani senza In Sicilia 700 giovani in discoteca senza mascherine. Intervento del Nas prima dell'ordinanza Speranza. Per il sindacato dei gestori gli assembramenti sono ovunque quindi tanto vale tenere tutto aperto LA NOTIZIA Draghi: privare i giovani del futuro la più grave disuguaglianza

“Il debito creato con la pandemia – ha spiegato Draghi – è senza precedenti e dovrà essere ripagato principalmente da coloro che sono oggi i giovani”. Quindi “è nostro dovere far sì che abbiano tutti ...

Oggi Mario Draghi ha detto che la sua generazione ha rubato il futuro ai giovani

“Il debito creato con la pandemia è senza precedenti e dovrà essere ripagato principalmente da coloro che sono oggi i giovani. È nostro dovere far sì che abbiano tutti gli strumenti per farlo pur ...

“Il debito creato con la pandemia – ha spiegato Draghi – è senza precedenti e dovrà essere ripagato principalmente da coloro che sono oggi i giovani”. Quindi “è nostro dovere far sì che abbiano tutti ...“Il debito creato con la pandemia è senza precedenti e dovrà essere ripagato principalmente da coloro che sono oggi i giovani. È nostro dovere far sì che abbiano tutti gli strumenti per farlo pur ...