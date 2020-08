Giovani, l’anziana classe politica sembra non considerarli. Così si rischia il peggio (Di martedì 18 agosto 2020) Quando avevo tra i venti e i trenta anni se nella mia generazione, di attuali sessantenni, qualcuno si metteva a svolgere attivamente l’attività politica veniva considerato dagli altri come un incapace che, furbescamente, cercava una strada per tirare a campare visto che non aveva altre opportunità. Prevaleva in quel periodo l’ottimismo verso le prospettive lavorative e di realizzazione personale con la convinzione di riuscire a “fare nostro” il futuro. Scoprimmo come generazione che coloro che avevano una decina di anni in più avevano occupato tutti i posti di potere nei tribunali, giornali, università, ospedali etc e che soprattutto non avevano nessuna intenzione di mollarli. Alcuni di coloro che si erano buttati in politica ottennero e stanno ottenendo posti di potere molto importanti che forse loro ... Leggi su ilfattoquotidiano

