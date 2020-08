Giovani gravi per il Covid? Lopalco ed Emiliano fanno allarmismo ma arriva la smentita (Di martedì 18 agosto 2020) “Ci sono cinque Giovani ricoverati nei reparti di malattie infettive di Foggia e Bari per una polmonite causata dal Coronavirus”, aveva annunciato prima di Ferragosto l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco alla Gazzetta del Mezzogiorno. Ma di questi casi non c’era traccia né nei bollettini quotidiani della Regione Puglia, né agli stessi reparti citati da Lopalco, cioè a pneumologia dell’ospedale D’Avanzo e a malattie infettive dei Riuniti di Foggia. Il candidato con il governatore pugliese Michele Emiliano, non nuovo a infortuni del genere, risponde alle polemiche ribadendo che «sul database a sua disposizione i casi di ricovero riportati ci sono» e sulla risposta negativa da parte dei reparti interessanti il professore ipotizza un fraintendimento. ... Leggi su secoloditalia

