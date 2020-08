Giovani e debito pubblico. La ricetta di Draghi è un'agenda per il futuro del paese (e del governo) (Di martedì 18 agosto 2020) Al meeting di Rimini di Comunione e liberazione, nel discorso più atteso dopo la fine del suo mandato al vertice della Banca centrale europea, Mario Draghi mette al centro i Giovani. Oltre che per motivi economici, lo fa per una “ragione morale”: “Il debito creato con la pandemia è senza precedenti Leggi su ilfoglio

LiaCapizzi : Definizione di leader : Mario Draghi La strada della ricostruzione, la differenza tra debito buono e cattivo, le v… - TNannicini : Inevitabilità del cambiamento che va governato non ingessato; debito “buono” non sussidi infiniti; centralità dei g… - LiaCapizzi : “C’è un debito buono, se finisce in investimenti, infrastrutture e ricerca, e c’è un debito cattivo, se finisce in… - ngiocoli : RT @dariodivico: Il legame debito-giovani nel discorso di Draghi a Rimini - antoniafalcone : RT @_golgota: Una platea di vecchi applaude le parole sui giovani di Mario Draghi mentre brinda con champagne pagato a debito. -