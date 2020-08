Giorgio Panariello, rinviato al 12 maggio 2021 lo spettacolo a Cittanova (Di martedì 18 agosto 2020) rinviato al 12 maggio 2021 lo spettacolo “La favola mia” di Giorgio Panariello al Teatro Gentile di Cittanova. A causa dell’emergenza sanitaria sono state rinviate alla primavera 2021 le date de “La Favola mia”. Il nuovo spettacolo teatrale di Giorgio Panariello. Così, anche la data calabrese al Teatro Gentile di Cittanova, prevista per il 13 maggio scorso e è stata rinviata al 12 maggio 2021. Lo spettacolo di Giorgio Panariello rientra nella programmazione al Teatro Gentile dell’associazione ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

DivinaCommediaQ : RT @sancris_pino: @lerbobuono Ma sono bravi anche a raccontare storie: vedi Dante Alighieri, Carlo Conti, Pieraccioni, Giorgio Panariello! - sancris_pino : @lerbobuono Ma sono bravi anche a raccontare storie: vedi Dante Alighieri, Carlo Conti, Pieraccioni, Giorgio Panariello! - _van_79 : RT @sprjkngday: Kim Seokjin as Giorgio Panariello - IL RE DEL MONDO - Si diverte a infastidire tutti - La sua simpatia conquista tutti - CH… - komorebitae : RT @sprjkngday: Kim Seokjin as Giorgio Panariello - IL RE DEL MONDO - Si diverte a infastidire tutti - La sua simpatia conquista tutti - CH… - peachygio : RT @sprjkngday: Kim Seokjin as Giorgio Panariello - IL RE DEL MONDO - Si diverte a infastidire tutti - La sua simpatia conquista tutti - CH… -