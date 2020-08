"Gioele era vivo". Caso Parisi, parla il turista-testimone e spunta un'altra pista choc (Di martedì 18 agosto 2020) "Gioele era vivo" dopo l'incidente sull'autostrada Palermo-Messina ed era "in braccio alla madre, in posizione verticale, non era ferito e non era coperto di sangue". Dopo giorni di indiscrezioni, si smonta la tesi secondo la quale il piccolo di quattro anni sarebbe morto al momento dell'incidente - seppur lieve - tra la Opel Corsa grigia di Viviana Parisi e il furgone. E' lo stesso procuratore di Patti, Angelo Cavallo, ad archiviare i rumors investigativi, annunciando che a confermare lo stato di salute del bimbo sarebbero stati proprio i turisti "che erano in vacanza in Sicilia e poi sono rientrati al Nord" e che hanno assistito all'incidente della dj piemontese lo scorso 3 agosto. All'inizio, ha spiegato il procuratore, "avevano dei dubbi se fossero proprio loro, ma quando è stata diffusa la loro descrizione hanno capito che ... Leggi su iltempo

