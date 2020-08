Giocatore del Liverpool positivo al coronavirus, il club non interrompe il ritiro in Austria (Di martedì 18 agosto 2020) La notizia è del giornale Austriaco Kronen Zeitung: un calciatore del Liverpool, che si sta allenando in Austria, è risultato positivo al coronavirus. Il ritiro continuerà. Lo riporta il Daily Mail. Il Liverpool sta accelerando la preparazione: tra undici giorni, il 29 agosto, sarà in campo nel Community Shield contro l’Arsenal. I Reds si stanno allenando a Saalfelden, provincia di Salisburgo. Nessuna commento ufficiale, per ora, dal Liverpool. Non si conosce il nome del positivo che sarà sottoposto a un altro test. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

