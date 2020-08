Giffoni Film Festival, al via la 50esima edizione: giovani giurati, star dal vivo e in streaming (Di martedì 18 agosto 2020) L'emergenza sanitaria da coronavirus non ferma il Giffoni Film Festival , tradizionale appuntamento estivo dedicato a bambini e ragazzi. La manifestazione taglia il traguardo della 50esima edizione e ... Leggi su tgcom24.mediaset

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Giffoni Film Festival: al via la 50/a edizione Taglio del nastro alle 10.30 con i… - antonellaa262 : Giffoni Film Festival: Tra gli ospiti Richard Gere. Raoul Bova ripercorrerà la sua carriera insieme ai giffoner. Pr… - Notiziedi_it : Giffoni Film Festival, al via la 50esima edizione - vocifm : Buon martedì belle Voci!?? E' in corso di svolgimento il 'Giffoni Film Festival', il festival del cinema per ragazz… - tuttoteKit : Bryan Cranston: il volto della 50° edizione del Giffoni Film Festival #GiffoniFilmFestival #tuttotek -