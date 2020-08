Giallo di Caronia, droni e cani per cercare Gioele (Di martedì 18 agosto 2020) Quindicesimo giorno di ricerche del piccolo Gioele Mondello, quattro anni, scomparso il 3 agosto scorso, dopo un incidente stradale nella galleria della Messina-Palermo, insieme alla madre Viviana Parisi, trovata morta cinque giorni dopo sotto un traliccio delle campagne di Caronia. Le ricerche sono coordinate dalla prefettura di Messina che ha attivato il piano provinciale di intervento per la ricerca di persone scomparse. cani molecolari e droni per cercare il piccolo Gioele Sono al lavoro vigili del fuoco di Messina, quattro squadre cinofile, tre topografi applicati al soccorso e un'unità di comando locale su autofurgone, 14 unità del Dipartimento Regionale di Protezione civile, tra cui tre squadre cinofile, 6 unità del Corpo forestale e 2 unità del Soccorso Alpino della ... Leggi su agi

La7tv : #inonda Dov'è finito il piccolo #Gioele? La ricostruzione del giallo di #Caronia nel servizio di Paola Mentuccia - Agenzia_Italia : Giallo di Caronia, droni e cani per cercare Gioele - StampaTorino : Il supertestimone del giallo di Caronia: “Gioele era vivo in braccio alla mamma” - GazzettaDelSud : Il giallo di #Caronia, il pm: 'Dopo l'incidente Viviana era agitata e impaurita' - infoitinterno : “Dopo l’incidente Gioele era vivo in braccio alla mamma”, spunta un testimone nel giallo di Caronia -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo di Caronia Ndrangheta: Dia Bologna sequestra beni per 1,5 mln a 53enne In Terris