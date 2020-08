Gerry Scotti, Infortunio a Tu si Que Vales: Ecco Cosa Gli è Successo! (Di martedì 18 agosto 2020) Nei giorni scorsi un video pubblicato da Belen Rodriguez ha fatto il giro del web. Nel dettaglio si vedeva Gerry Scotti girare per gli studi di Tu si que Vales con le stampelle. Adesso a distanza di giorni il conduttore ha rotto il silenzio ed ha raccontato Cosa gli e Successo! Un video di Belen Rodriguez, postato tra le sue storie su Instagram nei giorni scorsi, ha fatto il giro del web. Precisiamo che non c’entra nulla la separazione con Stefano De Martino e tutto il gossip conseguente. La showgirl argentina, infatti, in quel video aveva immortalato il popolare conduttore Gerry Scotti con le stampelle mentre girava tra gli studi di Tu si que Vales. Nel scorse settimane infatti sono riprese le registrazioni delle nuove puntate dello show di ... Leggi su gossipnews.tv

zazoomblog : Gerry Scotti come sta? Brutto incidente per il conduttore - #Gerry #Scotti #Brutto #incidente - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con @Gerry_Scotti e #LoShowDeiRecord - Leggenda88 : @domenicopanacea Il gioco delle palle di Gerry Scotti? ?? - nataliaagarxia : RT @latiziabionda_: RAGA AIUTO CHE COSA HO CREATO MATCHANDO GERRY SCOTTI CON SHREK - zazoomblog : Casa Gerry Scotti l’avete mai vista? Non crederete ai vostri occhi - #Gerry #Scotti #l’avete #vista?… -