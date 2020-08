Geppi Cucciari senza filtri nel giorno del suo compleanno: le imperfezioni non contano (FOTO) (Di martedì 18 agosto 2020) Oggi Geppi Cucciari festeggia il suo compleanno. Sono 47 le candeline da spegnere, come lei stessa ricorda nel suo post sui social. Sceglie due FOTO per questo giorno speciale: nella prima si mostra in posa, con un fisico quasi perfetto. Nella seconda mostra come, una posa, possa davvero cambiare tutto. Sena filtri, con i rotolini che tutte noi abbiamo se non tiriamo in dentro la pancia trattenendo il fiato. Due FOTO per sottolineare come spesso si tenda a mostrare solo ciò che per tutti è perfetto. Geppi Cucciari FESTEGGIA IL SUO compleanno E SI MOSTRA senza filtri Ed ecco le parole di Geppi sui social: Due FOTO in due ... Leggi su ultimenotizieflash

Puccetto3 : Auguri Tanti!! Geppi Cucciari. - riccardiologo : Lol Da David Silva a Pippiguez è come passare da Victoria justice a geppi cucciari ???????? - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1973 nasceva l'attrice e conduttrice radio-televisiva Geppi Cucciari #accaddeoggi - AccaddeOggi : Oggi nel 1973 nasceva l'attrice e conduttrice radio-televisiva Geppi Cucciari #accaddeoggi -

Ultime Notizie dalla rete : Geppi Cucciari Buon compleanno a Geppi Cucciari | Cagliari vistanet Le Iene per Nadia, lo speciale per ricordare Nadia Toffa in onda giovedì 13 agosto su Italia 1

Le Iene per Nadia, a un anno dalla morte di Nadia Toffa, uno speciale dedicato racconterà la sua storia. In onda giovedì 13 agosto alle 21:10 su Italia 1 Giovedì 13 agosto su Italia 1 andrà in onda un ...

Le Iene per Nadia Toffa, lo speciale a un anno dalla scomparsa della giornalista

Le iene per Nadia è stato un omaggio sincero. Un ‘best of' di Nadia Toffa ma anche un ‘dietro le quinte'. C'è stato tutto il meglio della giornalista, c'è stato tutto il senso del suo lavoro, c'è stat ...

Le Iene per Nadia, a un anno dalla morte di Nadia Toffa, uno speciale dedicato racconterà la sua storia. In onda giovedì 13 agosto alle 21:10 su Italia 1 Giovedì 13 agosto su Italia 1 andrà in onda un ...Le iene per Nadia è stato un omaggio sincero. Un ‘best of' di Nadia Toffa ma anche un ‘dietro le quinte'. C'è stato tutto il meglio della giornalista, c'è stato tutto il senso del suo lavoro, c'è stat ...