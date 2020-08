Genshin Impact: in arrivo su PC e mobile, ecco quando (Di martedì 18 agosto 2020) MiHoYo ha appena ufficializzato la data dell’arrivo di Genshin Impact su PC e dispositivi mobile. Potete già pre-registravi sui vari store Avevamo avuto occasione di parlare del nuovo RPG in salsa orientale Genshin Impact diversi giorni fa. Il gioco si era mostrato in occasione dell’ultimo State of Play. Proprio in data odierna, è arrivato l’annuncio che Genshin Impact arriverà anche su PC e mobile a breve. Andiamo a vedere quando. ecco quando potremo giocare Genshin Impact su PC e mobile MiHoYo ha annunciato ufficialmente su Twitter, nelle ultime ore, che Genshin ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Genshin Impact: in arrivo su #PC e mobile, ecco quando #Android #GenshinImpact #IOS #MiHoYo #NintendoSwitch #PS4… - GameIndustry_IT : Genshin Impact - Annunciata la data di rilascio delle versioni PC e mobile - svarioken : ?? Auto e bonus. ?? Su Fanatical, FlatOut Carnage Bundle (Steam) a 3,99€. • - IGNitalia : Arriva la data di lancio ufficiale di #GenshinImpact, il gioco di ruolo di MiHoYo per PC, Android e iOS. - Nextplayer_it : Genshin Impact arriva il 28 settembre su Pc, Androide iOS -