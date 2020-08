Garcia: “Il Bayern è costruito per vincere la Champions, non possiamo solo difenderci” (Di martedì 18 agosto 2020) Rudi Garcia, alla vigilia della semifinale di Champions tra il suo Lione – che ha spazzato Juventus e City – ai microfoni di Sky Sport ha presentato la gara di domani: “Giochiamo contro una squadra fortissima, che è stata costruita per vincere la Champions. Ma nelle ultime due partite ce l’abbiamo fatta. Dobbiamo avere fiducia e restare concentrati sulla partita lottando su ogni pallone, non possiamo solo difenderci. Dopo la vittoria con la Juve non ho potuto rispondere a tutti, ne ho ricevuti più di cinquecento messaggi. Dall’Italia ho ricevuto dei messaggi che mi hanno onorato, sia da attori o cantanti fino a personaggi del mondo del calcio. Démbéle può giocare dall’inizio, alla fine le partite si giocano in 16 e ... Leggi su alfredopedulla

