Gaeta, si erano resi promotori di una manifestazione non organizzata: 15 le persone deferite (Di martedì 18 agosto 2020) Ieri a Gaeta, a seguito di un’ articolata attività investigativa, venivano deferite, in stato di libertà, 15 persone residenti tra Formia e Gaeta, poiché ritenute responsabili della commissione dei reati, a vario titolo, di radunata sediziosa in concorso, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone in concorso, molestia e disturbo alle persone in concorso, violazione alle disposizioni relative alle riunioni pubbliche ed assembramenti in luoghi pubblici. I Predetti, titolari o dipendenti di esercizi pubblici del luogo, nella notte il 09 ed il 10.08.2020 si erano resi promotori, di una “manifestazione di protesta, non autorizzata”, cui ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ieri a Gaeta, a seguito di un’ articolata attività investigativa, venivano deferite, in stato di libertà, 15 persone residenti tra Formia e Gaeta, poiché ritenute responsabili della commissione dei ...

Ieri a Gaeta, a seguito di un' articolata attività investigativa, venivano deferite, in stato di libertà, 15 persone residenti tra Formia e Gaeta, poiché ritenute responsabili della commissione dei ...