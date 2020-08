Fratelli d’Italia lancia nelle spiagge italiane l’Enigma del patriota (Di martedì 18 agosto 2020) «Fa comodo solo a chi abita in centro: Monopattino. Truffa europea: Mes. Lo urlavano i grillini prima di andare al governo: Onestà. Urla e cambia spesso idea: Grillo. Tiene in scacco il governo: Iv». Sono alcune delle definizioni contenute nell’ “Enigma del patriota” un’altra iniziativa di Fratelli d’Italia che prosegue così, annuncia una nota di FdI, la sua originale campagna elettorale estiva. «Si tratta di un volantino elettorale che ha da un lato tre giochi dedicati al mondo della politica, oltre all’enigma c’è un “Rebus” e “Trova le Parole della sinistra” come Inciucio, Caviale, Macron e Tasse». Fratelli d’Italia, il passatempo che farà divertire gli elettori «Da oggi i volontari del partito ... Leggi su secoloditalia

