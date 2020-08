Fratelli d'Italia lancia il cruciverba del Patriota. "Truffa europea? Mes" (Di martedì 18 agosto 2020) Un cruciverba, un rebus e altri rompicapo. Per la campagna elettorale per le regionali, in vista del voto di settembre, Fratelli d’Italia si affida anche all’ironia e lancia in tutto il Paese l’Enigma del Patriota: un volantino che sarà distribuito dai volontari in tutte le spiagge.“Fa comodo solo a chi abita in centro: Monopattino; Truffa europea: Mes; Lo urlavano i grillini prima di andare al governo: Onestà; Urla e cambia spesso idea: Grillo; Tiene in scacco il governo: Italia Viva”. Sono alcune delle definizioni delle ‘parole crociate’ contenute nella pubblicazione.“Da oggi i volontari del partito distribuiranno l’Enigma del Patriota in tutte le spiagge della ... Leggi su huffingtonpost

La senatrice di Fratelli d'Italia sulle pagine de La Stampa: "È pazzesco limitare le libertà personali senza evidenze scientifiche" “Io tengo aperto per far socializzare i giovani e per consentire ...

Atteso a Torino per le visite mediche, in realtà in Italia non arriverà mai: il Tianjin Tianhai lo ricopre d'oro con un inserimento sulla linea del traguardo. E lui che fa? Priorità al portafoglio, ...

La senatrice di Fratelli d'Italia sulle pagine de La Stampa: "È pazzesco limitare le libertà personali senza evidenze scientifiche" "Io tengo aperto per far socializzare i giovani e per consentire ...