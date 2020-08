Francia, altro club colpito dal Covid: due casi sospetti al Nimes (Di martedì 18 agosto 2020) Il Nimes rende noto con un comunicato ufficiale che all'interno della prima squadra vi sono due casi sospetti di Covid-19. I soggetti interessati sono già sottoposti a quarantena, in attesa di nuovi test. Leggi su tuttonapoli

EttoreMaiore : RT @LucaMainoldi: Dunque Germania si schiera con Turchia e Qatar in Libia (al posto nostro?) mentre Francia sta dall'altro lato (Haftar, Eg… - Blacksnowwhite4 : RT @LucaMainoldi: Dunque Germania si schiera con Turchia e Qatar in Libia (al posto nostro?) mentre Francia sta dall'altro lato (Haftar, Eg… - LapinCynthia : Pare proprio che la volontà di sottoporre gli italiani al tampone obbligatorio sia quasi una 'punizione' per chi no… - rino_pinto77 : RT @LucaMainoldi: Dunque Germania si schiera con Turchia e Qatar in Libia (al posto nostro?) mentre Francia sta dall'altro lato (Haftar, Eg… - blueyesiall : ho una voglia assurda di partire per la germania, la Francia, l’Olanda o qualsiasi altro paese del nord Europa mi mancano ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Francia altro Migliaia di delfini trovati morti ogni anno sulle spiagge della Francia: ora interviene l’Ue Il Fatto Quotidiano Matuidi: "Addio Juve dopo il Covid-19"

Nazionale? Ho parlato con Deschamps, sono consapevole che questa scelta possa complicare le convocazioni con la Francia. Non chiudo la porta ma bisogna essere realisti, rimango comunque a disposizione ...

Ligue 1, quattro positivi al Covid-19: rinviata la partita inaugurale - Sportmediaset

Coronavirus in Francia, quattro calciatori del Marsiglia sono risultati positivi. (BlogLive.it) Una trentina di calciatori sono positivi al Covid nella massima divisione francese che inizierà fra tre ...

Nazionale? Ho parlato con Deschamps, sono consapevole che questa scelta possa complicare le convocazioni con la Francia. Non chiudo la porta ma bisogna essere realisti, rimango comunque a disposizione ...Coronavirus in Francia, quattro calciatori del Marsiglia sono risultati positivi. (BlogLive.it) Una trentina di calciatori sono positivi al Covid nella massima divisione francese che inizierà fra tre ...