FOTO e VIDEO | Il Cagliari vestirà Adidas: le maglie Home e Away della stagione 2020-21 (Di martedì 18 agosto 2020) Il Cagliari ha annunciato la partnership con Adidas e ha presentato le maglie per la stagione 2020-21. Leggi su 90min

Cagliari e Adidas hanno presentato le maglie tramite un video di un minuto pubblicato sui social, un video che ripercorre la storia del club e della città cagliaritana. adidas annuncia la partnership ...

Fabrizio Corona è tornato a destare scandalo sui social mostrandosi completamente senza veli, e con una banconota a coprire unicamente le parti intime: la foto è stata realizzata per la copertina del ...

