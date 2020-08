Forza Italia, ipotesi Ermanno Russo per capolista a Napoli (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Forza Italia prova a sciogliere il nodo sul capolista a Napoli alle prossime regionali. Dopo il no Sergio Rastrelli, spunta l’opzione Ermanno Russo: un veterano della Regione Campania. Russo, da sempre fedele a Forza Italia, siede in Consiglio regionale da oltre un trentennio. E’ un profilo che starebbe bene anche a Cesaro e De Siano. Sono ore decisive anche per la composizione della lista. Dovrebbe essere della partita anche Maurizio Moschetti, ex assessore provinciale della giunta Cesaro senior. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

martaottaviani : I giovani di #Minsk e quelli in #Italia a cui hanno chiuso le #discoteche. Nonostante tutto, i veri fortunati sono… - Piu_Europa : DOPO SALVINI, FORZA ITALIA SI ARRENDE ANCHE AI 5 STELLE #IOVOTONO #Gelmini oggi schiera #ForzaItalia ufficialmente… - lauraboldrini : In una #democrazia si è liberi di esprimere le proprie opinioni. In Italia, invece, una donna che critica la #Lega… - luorsi : RT @ConteZero76: Ma voi pensate come sarebbe bello se vincesse il NO: una mattonata in faccia al M5S, a Zingaretti, a Forza Italia, a Melon… - writeaboutlou : RT @onedirection: E' stato fantastico!! Grazie a tutti!! Speriamo di tornare prestissimo! Oramai parliamo italiano perfettamente. Forza ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia Referendum, il sì ai tagli fa discutere Forza Italia ilGiornale.it Rossi: "Evitare una catastrofe generazionale"

Il governatore toscano su Facebook plaude alla decisione del Governo di chiudere le discoteche: "La prima preoccupazione deve essere la ripresa dell'anno scolastico" Con un post sulla sua pagina Faceb ...

Calenda: “M5S e Pd insieme per le poltrone. La saldatura che distrugge il Paese”

con i partiti delle grandi famiglie europee - Pd e Forza Italia - schiacciati nel ruolo di subalterni». Non la vede finire bene, così, l’eurodeputato romano. È evidente - assicura - che un Paese con ...

Il governatore toscano su Facebook plaude alla decisione del Governo di chiudere le discoteche: "La prima preoccupazione deve essere la ripresa dell'anno scolastico" Con un post sulla sua pagina Faceb ...con i partiti delle grandi famiglie europee - Pd e Forza Italia - schiacciati nel ruolo di subalterni». Non la vede finire bene, così, l’eurodeputato romano. È evidente - assicura - che un Paese con ...