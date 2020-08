Forte scossa di terremoto nelle Filippine: ci sono vittime e sfollati (Di martedì 18 agosto 2020) Forte scossa di terremoto nelle Filippine: il bilancio molto provvisorio dice che c’è un morto e molti sfollati. Casa e strade distrutte Forte scossa di terremoto nelle Filippine registrata in mare di magnitudo 6.6: il bilancio reso noto dalle autorità Filippine è molto provvisorio: che c’è un morto, centinaio di sfollati e molte casa e strade sono andate distrutte. L’epicentro dell’evento sismico è avvenuto a Sud-est, vicino all’isola di Masbate, nella regione di Bitcol. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Si impicca in carcere: era accusato dell’omicidio ... Leggi su bloglive

