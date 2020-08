Formula 1, Masi annuncia l’arrivo della direttiva anti-party mode: Wolff però non appare preoccupato (Di martedì 18 agosto 2020) La FIA si appresta a vietare il party-mode in occasione del prossimo Gran Premio del Belgio, la direttiva tecnica in questione dovrebbe arrivare prima del week-end di Spa, vietando alle scuderie di utilizzare più mappature di motore diverse nelle sessioni di qualifiche e di gara. Charles Coates/Getty ImagesA confermare questa indiscrezione ci ha pensato il Race Director della F1, Michael Masi, che ha sottolineato come sono attese novità nei prossimi giorni: “i nostri ingegneri hanno fatto un enorme lavoro di preparazione e ci siamo anche consultati con i vari motoristi, abbiamo quindi piena fiducia e intendiamo emettere una direttiva tecnica di questo tipo prima della gara di Spa, in programma il 30 agosto”. Pool/Getty ImagesSulla ... Leggi su sportfair

La FIA è al lavoro attivamente per cercare di interrompere il ‘party’ della Mercedes, ma dalle parti di Brackley sono convinti che la supremazia delle ‘frecce nere’ continuerà anche a Spa. La ...

