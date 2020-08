Formula 1 - La Ferrari ha firmato il Patto della Concordia (Di martedì 18 agosto 2020) La Scuderia Ferrari ha siglato il nuovo Patto della Concordia con la FIA e la Formula Uno. L'accordo regola la partecipazione delle squadre nella massima categoria automobilistica per il quinquennio 2021-2025. Tra i primi firmatari anche la McLaren e la Williams. Trattandosi di un accordo meramente commerciale tra le parti, i dettagli restano riservati tra i team: il primo fu siglato nel 1981, mentre lultima volta era stato rinnovato nel 2013.Ruolo privilegiato per il Cavallino. La Scuderia Ferrari è l'unico team che ha preso parte a tutte le edizioni del Mondiale di F.1 dal 1950 a oggi e, pertanto, continuerà ad avere una sorta di trattamento speciale in termini di distribuzione dei ricavi. Louis Camilleri, ceo della Ferrari, ha detto: ... Leggi su quattroruote

