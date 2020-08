Formula 1, Hamilton: “Mio rinnovo con Mercedes non dipende da Toto Wolff” (Di martedì 18 agosto 2020) Lewis Hamilton ha voluto mettere le cose in chiaro sulle voci riguardanti il suo possibile rinnovo con Mercedes del contratto che attualmente scade a fine 2021. Il pilota britannico, sei volte campione del mondo, ha voluto in particolar modo sottolineare che il suo futuro non è collegato a quello del Team Principal Toto Wolff: “Dietro i nostri successi c’è un team di quasi duemila persone, non è mai per un singolo individuo che sceglierò il mio futuro – afferma il leader del Mondiale 2020 – Penso che tutti hanno bisogno di sedersi e pensare a cosa vogliono per il futuro, quali sogni vogliono per le loro famiglie. Io spero che Toto rimanga perchè è divertente lavorare con lui, ma sicuramente lo supporterò qualsiasi strada voglia ... Leggi su sportface

