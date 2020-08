Formula 1 – Ferrari ha firmato il Patto della Concordia (Di martedì 18 agosto 2020) La Ferrari ha annunciato di aver firmato nella giornata di oggi il Patto della Concordia per il quinquennio 2021-2025, che regolerà la partecipazione della scuderia di Maranello ai prossimi campionati del mondo di Formula 1. Nel comunicato stampa diffuso per annunciare l’avvenuta ratifica dell’accordo, la rossa ha specificato di aver firmato due documenti. Oltre al Patto della Concordia vero e proprio, che definisce gli aspetti normativi e di governance entro cui si svolgerà la massima competizione automobilistica, Ferrari ha infatti anche definito gli aspetti commerciali della sua presenza nel Circus in un accordo fra la stessa ... Leggi su giornal

