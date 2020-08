“Folle”, l’ultima opera per rinsaldare il legame tra Lioni e Bergamo (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLioni (Av) – Un murale nel quartiere popolare Campo Bergamo, a Lioni, per rinsaldare il legame tra la comunità locale e quella bergamasca. E’ “Folle”, l’ultima opera di street art comparsa nel paese dell’Alta Irpinia, divenuto ormai un autentico museo a cielo aperto. L’intervento è stato reso possibile dal progetto “Irpinia 1980-2020, prospettive d’autore” scritto e realizzato dall’associazione di promozione sociale La Prediletta. La firma è di Collettivo FX e NemO’S, artisti impegnati nel sociale con numerose opere nelle periferie di tutto il mondo e nelle carceri grazie all’iniziativa “Non me la racconti giusta”. Donato dai bergamaschi ai lionesi, ... Leggi su anteprima24

