Fiumicino, Sannino: ‘Lavoriamo per garantire la sicurezza degli studenti per il nuovo anno scolastico’ (Di martedì 18 agosto 2020) “I consiglieri Coronas e Baccini, a meno di un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico, si svegliano e si preoccupano di quali saranno le modalità di rientro in aula, accusando d’inerzia l’Amministrazione comunale, nei panni dell’assessore alla Scuola Calicchio e del Presidente della relativa Commissione, ovvero me, dato che sono io a ricoprire quel ruolo”. Lo dichiara il presidente della Commissione Scuola Ciro Sannino. “Nelle scorse settimane – spiega – a seguito delle linee guida approvate dal Ministero della Scuola per la ripartenza dell’anno scolastico, sono stati diversi gli incontri tra il sindaco Montino, l’assessore ai Lavori pubblici Caroccia, i dirigenti d’area e le stesse dirigenti scolastiche per affrontare il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

