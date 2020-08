Fiumicino e Ciampino, individuati 27 casi positivi: ‘Lavoro utile per la sicurezza del Paese’ (Di martedì 18 agosto 2020) Nella giornata di oggi sono stati individuati 27 casi positivi grazie ai tamponi rapidi effettuati negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Leggi anche: Coronavirus Lazio, drive-in e aeroporti: solo ieri effettuati oltre 5.000 test ai viaggiatori Nello specifico – come rende noto l’Unità di Crisi della Regione Lazio – sono stati registrati 15 casi all’aeroporto di Fiumicino. Tra questi, cinque sono residenti nella Capitale, tre nel reatino, due in Toscana, due in Puglia, uno in Liguria e due sono cittadini spagnoli. I restanti 12 casi sono stati individuati presso lo scalo di Ciampino. Tra questi, quattro sono residenti nella Capitale, tre in Umbria, uno in Abruzzo, due sono cittadini ... Leggi su ilcorrieredellacitta

