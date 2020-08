Fisco, 246 scadenze per 8,4 miliardi di tasse. Sotto torchio imprese e commercialisti (Di martedì 18 agosto 2020) Spremuti come limoni, cresciuti durante il periodo di siccità. Ad agosto sono ben 246 le scadenze fiscali previste, più di duecento saranno solo di giovedì. 4 milioni e mezzo di partite iva sono chiamate a versare il saldo 2019 e il primo acconto 2020 delle imposte sui redditi con la maggioranza dello 0,4%. Alle casse dello Stato dovrebbero rientrare ben 8,4 miliardi. Fatica e sudore non soltanto per gli studi dei commercialisti mandati in tilt dall’accavallamento dello troppe scadenze, ma anche e soprattutto per le imprese che sono sempre più ridotte all’osso. Marco Cuchel, presidente dell’Anc afferma: “I colleghi sono esasperati, non riescono a programmare il lavoro perchè hanno grandi carichi mentre le imprese sono a ... Leggi su ilparagone

max_ronchi : UN FISCO PER L’ESTATE – ENTRO LA FINE DEL MESE CI SONO 246 SCADENZE FISCALI! I COMMERCIALISTI... - Investireoggi : Tasse: ad agosto ben 246 adempimenti fiscali da assolvere - greylion76 : RT @_DAGOSPIA_: UN FISCO PER L’ESTATE – ENTRO LA FINE DEL MESE CI SONO 246 SCADENZE FISCALI! I COMMERCIALISTI... - diego4all : RT @_DAGOSPIA_: UN FISCO PER L’ESTATE – ENTRO LA FINE DEL MESE CI SONO 246 SCADENZE FISCALI! I COMMERCIALISTI... - _DAGOSPIA_ : UN FISCO PER L’ESTATE – ENTRO LA FINE DEL MESE CI SONO 246 SCADENZE FISCALI! I COMMERCIALISTI...… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco 246 Fisco, 246 scadenze entro fine mese per centrare l’obiettivo di 8,4 miliardi di gettito Il Sole 24 ORE Tasse: ad agosto ben 246 adempimenti fiscali da assolvere

Ad agosto ci sono ben 246 scadenze fiscali tutte ammassate in pochi giorni. Lo Stato incasserà 8,4 miliardi di euro. E’ l’effetto differimento delle imposte che il governo ha attuato all’inizio della ...

Fisco, 246 scadenze entro fine mese per centrare l’obiettivo di 8,4 miliardi di gettito

Sono 246 gli appuntamenti in agenda entro la fine del mese ... La data è spartiacque, perché il Fisco si aspetta di completare l’incasso degli 8,4 miliardi di euro di imposte dovute da questi soggetti ...

Ad agosto ci sono ben 246 scadenze fiscali tutte ammassate in pochi giorni. Lo Stato incasserà 8,4 miliardi di euro. E’ l’effetto differimento delle imposte che il governo ha attuato all’inizio della ...Sono 246 gli appuntamenti in agenda entro la fine del mese ... La data è spartiacque, perché il Fisco si aspetta di completare l’incasso degli 8,4 miliardi di euro di imposte dovute da questi soggetti ...