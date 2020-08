Firewatch il film: un nuovo tentativo per l'adattamento cinematografico (Di martedì 18 agosto 2020) Firewatch, l'acclamato titolo di Campo Santo del 2014, ha una seconda possibilità per ottenere il suo adattamento cinematografico.Il film di Firewatch è apparso per la prima volta nel 2016, quando è stato riferito che Campo Santo aveva firmato un accordo con la società di produzione Good Universe. Tuttavia, i diritti del film sono tornati allo sviluppatore quando Good Universe è diventata una sussidiaria di Lionsgate nel 2017.Il sogno della celluloide non è mai morto, però, e Hollywood Reporter ora scrive che la società di produzione indipendente Snoot Entertainment - responsabile di Blindspotting e Little Monsters - produrrà la pellicola con Keith Calder e Jess Wu Calder.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Firewatch: nuovo tentativo per il film ispirato al gioco di Campo Santo. - Astralus : Firewatch: in sviluppo un film basato sul videogioco - cineblogit : Firewatch: in sviluppo un film basato sul videogioco - toysblogit : Firewatch: in sviluppo un film basato sul videogioco - Ash71Pietro : Firewatch: in sviluppo un film basato sul videogioco -