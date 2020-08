Firenze: ricoverata per Covid si dispera per il cane solo. Intervengono i vigili urbani (Di martedì 18 agosto 2020) ricoverata a Careggi per Covid, una donna è stata costretta a lasciare a casa da solo il suo cane ma del caso si è occupata la Polizia municipale e l’animale è stato preso in custodia. La donna, non appena arrivata in ospedale, ha informato i sanitari che il suo maltese era rimasto in casa da solo. Da qui la richiesta di aiuto alla Polizia municipale Leggi su firenzepost

