Firenze: rapina in villa a Vicchio nel Mugello, bottino 3.000 euro e monili in oro (Di martedì 18 agosto 2020) Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo insieme alla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Firenze Leggi su firenzepost

zazoomblog : Firenze: altra rapina in villa a Vicchio nel Mugello bottino 3.000 euro e monili in oro - #Firenze: #altra #rapina… - FirenzePost : Firenze: altra rapina in villa a Vicchio nel Mugello, bottino 3.000 euro e monili in oro - rep_firenze : Vicchio, rapina in villa, coniugi sotto la minaccia di una pistola [aggiornamento delle 12:33] - simonegianfaldo : RT @SanJacopino: Rapina al ritorno a casa, gli puntano il coltello alla gola - infoitinterno : Rapina in villa a Firenze, donna legata e rinchiusa in una stanza: via con 'bottino' da migliaia di euro -