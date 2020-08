Firenze: commercialisti protestano contro il governo, sciopero a settembre (Di martedì 18 agosto 2020) L'astensione avrà ambito nazionale e consisterà nell'astensione per otto giorni della presentazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) II trim 2020, ai sensi art. 21 bis DL 78/2010 nonché nell'astensione dalla presenza in udienza per otto giorni presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali Leggi su firenzepost

Leonardo Focardi, presidente del Consiglio dei dottori commercialisti di Firenze, dichiara: “Ci sentiamo completamente abbandonato dal Governo. Queste scadenze hanno difatti messo in seria difficoltà ...

Commercialisti Noi, essenziali ma abbandonati

La mancanza ormai sistematica di una consultazione preventiva della categoria dei commercialisti e degli esperti contabili e una inascoltata richiesta di semplificazione confermata anche da una ...

