Finale Europa League 2020: data, orario e dove vederla in tv (Di martedì 18 agosto 2020) Finale Europa League 2020: sarà Italia contro Spagna, ovvero Inter contro Siviglia. Gli spagnoli hanno infatti battuto i favoriti di questa edizione dell’Europa League, il Manchester United, per 2 a 1, mentre la squadra nerazzurra allenata da Antonio Conte ha battuto per ben 5 a 0 gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, con doppiette di Lukaku e Lautaro Martinez e gol di D’Ambrosio. Ora l’attesa è per la finalissima, che si giocherà a Colonia. Ecco quando, a che ora, e dove vedere la partita in diretta tv e streaming. Finale Europa League 2020: Siviglia-Inter, quando si gioca e a che ora Siviglia-Inter sarà la Finale dell’edizione ... Leggi su termometropolitico

SkySport : ?? INTER IN FINALE DI EUROPA LEAGUE! ?? ? ?? INTER – SHAKHTAR DONETSK 5-0 Risultato finale ? ? #Lautaro (19’) ?… - tancredipalmeri : Grazie all’Inter l’Italia torna in finale di Europa League per la prima volta dopo 21 anni, quando ancora non si chiamava Coppa UEFA - SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - Francescoiava : 'l'Inter in finale della Coppa dei poveri' [cit. Giannantonio, tifoso di una squadra che spende miliardi ogni anno… - RattiEnrico : RT @VanityFairIt: L'avete vista la partita? Così l'@Inter è tornata a conquistare una finale europea ? -