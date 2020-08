Ferrari firma Patto della Concordia per il 2021-2025 (Di martedì 18 agosto 2020) (Teleborsa) – Ferrari N.V. annuncia che Ferrari ha oggi firmato i due accordi che regoleranno la partecipazione della Scuderia al FIA Formula One World Championship per il quinquennio 2021-2025. Con la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) e Formula One World Championship Ltd (Formula One) è stato siglato l’accordo che definisce gli aspetti normativi e di governance entro cui si svolgerà la massima competizione automobilistica. Gli aspetti commerciali sono stati definiti nell’accordo fra la Ferrari e Formula One. La Scuderia Ferrari è l’unico team che ha preso parte a tutte le edizioni del Formula One World Championship dal 1950 ad oggi. Con una fan base di oltre 400 milioni in ... Leggi su quifinanza

FormulaPassion : #F1 | Anche la #Williams firma il Patto della Concordia - Franci93 : #Ferrari firma il Patto della Concordia - uzapelloni : Perché la firma del nuovo Patto della #Concordia e’ una vittoria politica della #ferrari... - _autoblog : Patto della Concordia, Ferrari firma per il 2021-2025 - uzapelloni : La #Ferrari firma il patto della Concordia. Vittoria politica -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari firma F1, la Ferrari firma il nuovo patto della Concordia 2021-2025 Corriere della Sera Patto della Concordia, firma anche la Williams

Dopo Ferrari e McLaren, la terza scuderia ad annunciare la permanenza nel Circus della Formula 1, a seguito della ratifica del Patto della Concordia, è la Williams. Un trittico suggestivo, visto che ...

Ferrari e Williams dopo la McLaren:

Dopo la McLaren, anche Ferrari e Williams hanno firmato il nuovo Patto della Concordia in Formula 1: è il trio delle scuderie di maggior storia presenti sulla griglia della categoria regina. Non c'è ...

Dopo Ferrari e McLaren, la terza scuderia ad annunciare la permanenza nel Circus della Formula 1, a seguito della ratifica del Patto della Concordia, è la Williams. Un trittico suggestivo, visto che ...Dopo la McLaren, anche Ferrari e Williams hanno firmato il nuovo Patto della Concordia in Formula 1: è il trio delle scuderie di maggior storia presenti sulla griglia della categoria regina. Non c'è ...