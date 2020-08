Ferragosto in carcere (Di martedì 18 agosto 2020) Mi faccio la mia galera senza disturbare nessuno, mi alleno, ascolto la musica, scrivo, leggo e non faccio comunella con nessuno. Il vice comandante mi ha detto: 'Da quarant'anni faccio questo lavoro ... Leggi su agoravox

zazoomblog : Ferragosto in carcere - #Ferragosto #carcere - ChiaraZia1 : RT @AndreaConsonni4: Ferragosto in carcere nel nome di Pannella, di Vincino e dell’umanità - AndreaConsonni4 : Ferragosto in carcere nel nome di Pannella, di Vincino e dell’umanità - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Visita di Ferragosto in carcere: la carenza di personale costringe gli agenti a turni… - NotiziediPrato : Visita di Ferragosto in carcere: la carenza di personale costringe gli agenti a turni massacranti [… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto carcere Ferragosto in carcere AgoraVox Italia Omicidio di Filippo, il magistrato: «Quei tre devono rimanere in carcere, potrebbro uccidere ancora»

«Quei tre devono rimanere in carcere: sono socialmente pericolosi e potrebbero ... investito e ucciso all’alba di ferragosto, dopo una rissa esplosa nel parcheggio vicino a una discoteca di Bastia ...

Lite tra pizzaioli di Napoli a colpi di pala e coltello, scarcerato l'aggressore: «Non volevo uccidere»

Assistito dal difensore, l'avvocato Rocco Maria Spina, Pecoraro - pur restando indagato per tentato omicidio - è così riuscito ad ottenere un affievolimento della misura cautelare, passando dal ...

«Quei tre devono rimanere in carcere: sono socialmente pericolosi e potrebbero ... investito e ucciso all’alba di ferragosto, dopo una rissa esplosa nel parcheggio vicino a una discoteca di Bastia ...Assistito dal difensore, l'avvocato Rocco Maria Spina, Pecoraro - pur restando indagato per tentato omicidio - è così riuscito ad ottenere un affievolimento della misura cautelare, passando dal ...