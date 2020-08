Ferragni bikini e vacanze da sogno | Sardegna amore e passione (Di martedì 18 agosto 2020) Ebbene sì, anche se Chiara Ferragni è seguitissima sui social network ed è diventata l’influencer più famosa al mondo, sua sorella Valentina, con foto pubblicate a regola d’arte, non sembrerebbe essere da meno. Nelle ultime ore, su Instagram, la più piccola di casa Ferragni ha pubblicato degli scatti tali da ricevere grandi consensi da migliaia … L'articolo Ferragni bikini e vacanze da sogno Sardegna amore e passione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

lovegoodlight : chiara ferragni che scrive 'ho perso idee per nuove foto in bikini' grazie al cazzo sei al mare da 3 mesi ahahahah - zazoomblog : Valentina Ferragni e il particolare in bikini che infiamma i follower! - #Valentina #Ferragni #particolare… - zazoomblog : Valentina Ferragni e il particolare in bikini che infiamma i follower! - #Valentina #Ferragni #particolare -