Facebook Messenger si fonde con Instagram: ecco la nuova versione (Di martedì 18 agosto 2020) Il Messenger di Facebook ha iniziato a fondersi con la chat di Instagram. L’enorme fusione tra Facebook, WhatsApp e Instagram era attesa da tempo e sembra che finalmente la palla stia rotolando. Venerdì sera, gli editori di The Verge hanno notato un messaggio pop-up di aggiornamento di Instagram su dispositivi iOS e Android, che diceva: “C’è un nuovo modo di inviare messaggi su Instagram”. Instagram si sta ora fondendo con Facebook Messenger per consentirti di chattare tra le app: ecco il nuovo look Ha quindi elencato le funzionalità tra cui “Chatta con gli amici che usano Facebook” e un ... Leggi su italiasera

italiaserait : Facebook Messenger si fonde con Instagram: ecco la nuova versione - karinaflower_ : Block sa messenger, stalk sa facebook AHAHAHHAHAH - tagliaerbe : Facebook lancia le Rooms su Messenger - MaxValleOfficia : Facebook lancia le Rooms su Messenger - GHERARDIMAURO1 : GRAZIE MILLE RISPONDE ROMOLO E LUIGI V. LE PROMONTORI PIZZERIA SU MESSENGER FACEBOOK -