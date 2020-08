Facebook banna QAnon e i suoi gruppi: “Patriota Q, il ban non può attendere” (Di martedì 18 agosto 2020) Facebook banna QAnon e i suoi gruppi è una notizia prevedibile. Doveva accadere, perché esiste un limite alla violenza che puoi scatenare sulla Rete, esiste un limite alle grottesche bugie che puoi raccontare. Tutto ha un limite e la misura è colma. Facebook banna QAnon e i suoi gruppi, consegue ad una autentica campagna di odio e disinformazione contenente post di disinformazione sul Coronavirus e autentici serbatoi di contenuti di odio e minacce. Ma partiamo dall’inizio. Dall’antefatto. Una carrellata dei fiumi di inchiostro che abbiamo scritto sulla delirante storia del Patriota Q. Solo un riassunto, annotato con ogni singolo articolo che, as usual, vi preghiamo di leggere. Anzi, vi ... Leggi su bufale

clikservernet : Facebook banna QAnon e i suoi gruppi: “Patriota Q, il ban non può attendere” - Noovyis : (Facebook banna QAnon e i suoi gruppi: “Patriota Q, il ban non può attendere”) Playhitmusic -… - EsliAmico : RT @angelol88: Sapevate che su Facebook @IdeInsorgenti in un post sul Vesuvio banna gli utenti proprio come fa #legaladrona ? - angelol88 : Sapevate che su Facebook @IdeInsorgenti in un post sul Vesuvio banna gli utenti proprio come fa #legaladrona ? - GiovyDean : @AndreaScanzi @Primaonline Da 'Panorama memico italiano' il riassunto del personaggio Scanzi che su Facebook banna… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook banna Facebook banna QAnon e i suoi gruppi: “Patriota Q, il ban non può attendere” Bufale.net