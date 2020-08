“Facciamo festa?”: il post di Ilary Blasi in discoteca fa infuriare i social (Di martedì 18 agosto 2020) Il post di Ilary Blasi in discoteca scatena l’ira social Ilary Blasi è finita nel mirino delle critiche per il suo ultimo post Instagram. Nella foto la conduttrice è a bordo della pista da ballo di una discoteca e nella descrizione scrive: “Facciamo festa?”. Uno scivolone che i follower della moglie di Totti non perdonano. Dopo la decisione del governo di chiudere le discoteche in seguito alla risalita dei contagi da Covid-19, il post di Ilary Blasi è apparso fuori luogo agli utenti social: “Non mi sembra il periodo storico adatto per fare sta gran festa”, “Direi che non è il momento”, “Non si ... Leggi su tpi

niccobiancalani : @hoodiesa7va @dello__98 @enricoI00 Reina 3.5 netti !! Strinic ?? Halilovic ?? Ma facciamo festa ragazzi - TopComBest : RT @ilgiornale: L'invito di Ilary Blasi a divertirsi non è piaciuto al popolo social, che l'ha duramente criticato. Ecco il post della Blas… - zazoomblog : “Facciamo festa?” Ilary Blasi fa infuriare il web: il gesto inappropriato dopo la chiusura delle discoteche (FOTO)… - ilgiornale : L'invito di Ilary Blasi a divertirsi non è piaciuto al popolo social, che l'ha duramente criticato. Ecco il post de… - blogtivvu : “Facciamo festa?”, Ilary Blasi fa infuriare il web: il gesto inappropriato dopo la chiusura delle discoteche.? ? La… -

Ultime Notizie dalla rete : “Facciamo festa” "Ridere sotto le bombe": il gioco del papà in Siria per non far spaventare la figlia Corriere della Sera