F1, Patto della Concordia: arriva la firma della Ferrari (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA - La Ferrari annuncia di aver firmato oggi i due accordi che regoleranno la partecipazione della Scuderia al FIA Formula One World Championship per il quinquennio 2021-2025. " Con la Fia e ... Leggi su corrieredellosport

GioFrezzetti : RT @Corriere: F1, la Ferrari firma il nuovo patto della Concordia per il periodo 2021-2025 - toysblogit : Patto della Concordia, Ferrari firma per il 2021-2025 - LauraL07620640 : RT @LaVeritaWeb: Surreale intervento del segretario del Pd che tenta di mascherare le ostilità al patto col M5s: «Ne va della tenuta della… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1 - Ferrari, firmato il Patto della Concordia con FIA e Formula One fino al 2025 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1 - Ferrari, firmato il Patto della Concordia con FIA e Formula One fino al 2025 -