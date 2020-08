F1 Passion – Brawn: “Imbarazzante il rapporto tra la Ferrari e Vettel” (Di martedì 18 agosto 2020) L’ex direttore tecnico della Ferrari Ross Brawn è tornato a criticare pesantemente la scelta di Maranello e del team principal Mattia Binotto di annunciare in anticipo il divorzio da Sebastian Vettel al termine della stagione. Secondo Brawn, il Cavallino sta pagando carissimo l’atmosfera di tensione che si è venuta a creare tra il pilota tedesco e i dirigenti della Rossa. “E’ una situazione molto imbarazzante”. “Sono in quella fase in cui i documenti del divorzio sono stati già siglati, ma la separazione non si è ancora consumata. La chimica tra pilota e squadra è importante. Fai parte di una squadra, vinci e perdi come squadra. Gestire questa dinamica è sempre una sfida, quando a un pilota dici che non ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Passion Brawn Brawn: Vettel, la Ferrari e le pene del divorzio FormulaPassion.it Brawn: Vettel, la Ferrari e le pene del divorzio - FormulaPassion.it

Sport - Impressive work from Seb to nurse his tyres home ' He finished P7 in Spain and won the vote for Driver of the Day ' #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/4q6VoINp7m - Formula 1, @F1, August 16, 2020 ...

Brawn: Vettel, la Ferrari e le pene del divorzio

Ieri Sebastian Vettel è stato interpellato dal muretto quando era ormai convinto che la sua gara era impostata sulle due soste, ma di fronte alla richiesta del suo ingegnere di pista ha con ottima pre ...

Sport - Impressive work from Seb to nurse his tyres home ' He finished P7 in Spain and won the vote for Driver of the Day ' #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/4q6VoINp7m - Formula 1, @F1, August 16, 2020 ...Ieri Sebastian Vettel è stato interpellato dal muretto quando era ormai convinto che la sua gara era impostata sulle due soste, ma di fronte alla richiesta del suo ingegnere di pista ha con ottima pre ...