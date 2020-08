F1 Passion – Bottas già rassegnato, troppi i 43 punti di ritardo da Hamilton (Di martedì 18 agosto 2020) E con la Spagna fanno 43. Sono i punti di distacco di Valtteri Bottas in classifica piloti da Lewis Hamilton. Accumulati in sei gare, accusati in buona parte nella prima gara di Silverstone, con la famosa delaminazione dell’anteriore sinistra che ha estromesso il boscaiolo dalla zona-punti. Certo, la sfortuna ci ha messo lo zampino. Ma anche assegnando a Bottas i 18 punti del secondo posto, il distacco si ridurrebbe a 25. Il premio di una vittoria, concetto – quest’ultimo – che sembra mancare nella cassetta degli attrezzi del finlandese. Solo otto volte ha tagliato il traguardo per primo in Formula 1: un numero discreto per un pilota qualsiasi, insufficiente per un alfiere Mercedes. Almeno per vincere un Mondiale. L’ex Williams, ... Leggi su giornal

Bottas: “Ho perso tre chili in gara”

La scelta della Mercedes di tingersi di nero per la stagione 2020 è stata nobile d’intento ma rischiosa sul piano pratico. Sposare la lotta al razzismo è un proposito lodevole, ovvio per ogni persona ...

