F1 News – Spielberg una pista pericolosa per le moto (e non).. (Di martedì 18 agosto 2020) Gli incidenti in moto2 e motoGP della scorsa domenica hanno fatto emergere nuovamente la questione sicurezza al Red Bull Ring, un circuito progettato per la Formula 1 e adattato alle due ruote. “Il circuito di Spielberg ha cambiato molti nomi nei suoi 50 anni di storia … Poco più di 4 chilometri di lunghezza, 10 curve e 4 rettilinei in mezzo alle foreste della Stiria, sulla carta un paradiso per gli amanti della velocità ma domenica ha rischiato di trasformarsi in un inferno. Le immagini della moto di Morbidelli che, dopo l’incidente con Zarco, sfiora in volo Rossi sono ancora negli occhi di tutti. I dubbi sulla sicurezza del tracciato austriaco coincidono con la prima volta che i piloti della motoGP ci misero piede. Casey Stoner… ebbe da ridire già ... Leggi su giornal

